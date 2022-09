Jade Hallyday très proches d'autres enfants de stars : nouvelles photos de leur bande dévoilées

Les vacances sont terminées pour le clan Hallyday mais les souvenirs sont là. Alors que Jade et Joy Hallyday ont repris le chemin du Lycée français de Los Angeles, en uniformes, les filles de Laeticia Hallyday gardent en tête leur été merveilleux à Saint-Barth. Il y a eu bien sûr leurs deux anniversaires célébrés lors d'une énorme fête préparée par les soins de la veuve de Johnny. Où tous leurs amis se sont pressés. Jade, 18 ans, et Joy, 14 ans, ont rayonné en mode Charlie's Angels avec leur maman adorée. Parmi leurs amis, de nombreux enfants de stars.

Et ce mardi 6 septembre, c'est l'une de ces enfants de qui a publié quelques images de leurs vacances inoubliables. Nina Maurici, fille aînée de Calogero et d'Hortense d'Estève, son ex-femme – ils sont aussi les parents de Romy, également présente –, a partagé un carrousel de photos sur lesquelles on retrouve toute leur bande. Jade Hallyday prend la pose sur la plage, jamais bien loin de son boyfriend, Michael Sean Klemeniuk, quand ils ne sont pas collés-serrés en train de prendre un cocktail à l'occasion d'une de leurs soirées. On peut également y voir Roman Lavoine, le fils aîné de Marc Lavoine et Sarah Poniatowski. Ils sont aussi les parents de Yasmine et Milo. Des clichés sur la plage, en bateau ou dans une soirée bière à la main, les filles de Laeticia Hallyday et leurs amis ne se sont pas ennuyés.

Rentrée des classes pour le clan Hallyday

"Coucou c'est encore nous", a écrit Nina Maurici en légende, sur Instagram. Et toute cette joyeuse bande, qui se retrouve pour la plupart d'entre eux chaque été à Saint-Barth, s'est empressée de commenter. Jade Hallyday et son petit ami semblent déjà regretter ce temps précieux passé non stop l'un autre de l'autre. Mais heureusement, Michael Sean Klemeniuk, qui est le fils d'une amie de Laeticia Hallyday, n'habite pas loin de chez eux à Los Angeles.