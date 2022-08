Laeticia Hallyday en robe dorée et décolletée : fête gigantesque pour Jade et Joy, en mode Charlie's Angels

Cette semaine, l'heure était à la fête chez les Hallyday. Après les 14 ans de Joy Hallyday, c'est Jade Hallyday l'aînée qui a célébré ses 18 ans. Et pour que ses filles se rappellent de ce moment, Laeticia Hallyday a mis les bouchées doubles. La veuve du regretté Johnny a offert une soirée fabuleuse à ses deux filles, à Saint-Barth. La villa Jade a tremblé et le clan s'est transformé en Charlie's Angels pour l'occasion. Les deux soeurs se sont vêtues de robes scintillantes, et Laeticia Hallyday était elle aussi dans le thème puisqu'elle est apparue sublime dans une robe dorée et largement décolletée dans le dos.

Jade et Joy Hallyday ont partagé de précieux moments de cette soirée sur Instagram. Des photos où Jade Hallyday a pris la pose notamment aux côtés de sa mère, l'embrassant tendrement. "Mom", a écrit l'aînée, avec un simple coeur en commentaire. On peut voir aussi les deux soeurs très complices face à leur énorme gâteau. Enfin, lors d'un photobooth, Laeticia Hallyday a posé auprès de Jade et Michael-Sean, son compagnon depuis près d'un an et demi. La veuve de Johnny a toujours validé cette jolie romance entre son aînée et le fils d'une de ses très proches amies.

Johnny Hallyday toujours présent

Une grosse fête que le clan Hallyday n'oubliera pas de si tôt. Fière de sa tenue argentée, Joy, qui a hérité du sacré caractère de son défunt papa, a posté un cliché où elle apparaît comme toujours avec une attitude rock qui ne serait pas sans plaire à l'icône française, désormais disparue. Comme lorsqu'elle doit faire face à des attaques les plus abjectes sur les réseaux sociaux, la soeur de Jade Hallyday sait comment faire taire les haters.