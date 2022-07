Joy Hallyday et sa "fausse soeur" violemment attaquées, la réponse est parfaite

Quelques mauvais esprits se sont donnés un malin plaisir à rappeler que Jade et Joy avaient été adoptées et que, par conséquent, elles n'avaient rien en commun : "Elles ne sont pas soeurs, le même sang ne coule pas dans leurs veines. Ni celui de Johnny", "Même pas soeurs, deux vietnamiennes adoptées qui se la jouent bling bling et frileuses. [...] Allez aider vos familles plutôt. Honte à vous tout simplement. Mais avec la mère adoptive que vous avez, il ne faut pas s'étonner de l'éducation" peut-on notamment lire.

Ces critiques ont été évidemment contrées par des internautes bienveillants, soucieux de donner une bonne leçon à des auteurs sans scrupule : "Joy, comme tu peux le voir, les serpents sont de sortie et crachent leur venin. Surtout ne change pas", "Ah la jalousie ! Qu'est-ce que ça ne fait pas dire... Elles sont magnifiques et bien élevées et leurs parents sont Laeticia et Johnny, le lien du coeur est aussi fort que celui du sang... Elles ont bien raison de profiter de la vie."

Un proche du clan s'est même directement adressé à Joy pour prendre sa défense : "Laisse tomber ma puce, ça ne vaut même pas le coup de répondre. En plus, elle a un faux compte même pas le courage de mettre son vrai compte. Pathétique, jalouse." Ce à quoi la jeune fille a rétorqué : "Non, ma meilleure amie, ça ne vaut pas le coup." Un joli pied-de-nez qui veut tout dire et qui prouve que Joy est bel et bien déterminée à ne vivre que pour le meilleur désormais...