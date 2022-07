Joy Hallyday en soirée : À 13 ans, la fille de Johnny et Laeticia est déjà cash face aux critiques

Sur les réseaux sociaux, elle est probablement celle qui ne manque pas une occasion de rendre hommage à Johnny Hallyday. Son père, ce héros. Joy Hallyday entretenait une relation de complicité très forte avec son père, le défunt rockeur. La plus jeune fille du couple que formait l'artiste avec Laeticia Hallyday a 13 ans et s'affirme de plus en plus. L'adolescente semble avoir bel et bien hérité du côté rebelle du Taulier, et n'est pas de celles qui s'écrasent si facilement. Et ce dimanche 3 juillet, sur Instagram, la cadette de Laeticia Hallyday l'a encore prouvé, devançant toute fausse polémique.

Ce week-end, la soeur de Jade Hallyday a posté une photo d'elle en compagnie d'une personne très importante à ses yeux, Alcéa Boudou, la demi-soeur de Laeticia Hallyday, née en novembre 2007 de l'union entre André Boudou et Adeline Lanneluc-Sanson. Mais ce n'est naturellement pas la présence de celle dont elle est si proche qui aurait pu faire tiquer les internautes mais bien un cocktail qui se trouvait face à Joy Hallyday. Et pour éviter que les haters débarquent dans ses commentaires, la fille de Johnny Hallyday a pris soin de préciser en légende qu'il s'agissait d'un cocktail sans alcool. "PS : C'est un mocktail, alors ne venez pas m'embêter", a-t-elle écrit après la caption : "Je regarde à travers ton âme sans vie".