Laeticia Hallyday avec Jade et Joy très stylées pour une soirée sur l'eau avec Ninho et Keen V

Laeticia Hallyday et ses filles sont à Paris et ne manquent pas une occasion de sortir pendant leur séjour. Après avoir honoré comme il se doit Johnny Hallyday, ce 15 juin marquant le 79ème anniversaire du rockeur disparu, Laeticia et ses filles Jade et Joy avaient tenu a être présentes pour la remise de décoration à Thierry Chassagne, - ancien président de Warner - organisée par son épouse Rose-Hélène. Avant une virée à Saint-Tropez, le clan Hallyday était donc le 13 juin dernier sur le bateau Le Paris, au port Debilly dans le quartier Chaillot du 16e arrondissement de Paris pour une soirée avec pléiade d'artistes.

L'occasion pour la veuve du rockeur d'offrir le costume que Johnny Hallyday portait lorsqu'il a reçu sa propre légion d'honneur à Thierry Chassagne, ancien patron de Warner Music France, - en présence de son épouse Rose-Hélène Chassagne et de leurs familles respectives - lors de la remise de ses insignes de Chevallier dans l'Ordre de la Légion d'honneur des mains de Lévon Sayan. Thierry Chassagne a beaucoup été aux côtés de la veuve ces 15 dernières années. Rappelons que le défunt rockeur avait rejoint cette maison de disques en 2005 après avoir sorti pas moins de 44 albums studios chez Universal Music Group. Vêtue d'un top argenté très élégant, sa coupe au carré parfaitement coiffée, la mère de Jade et Joy était rayonnante. Aux côtés de son amoureux Jalil Lespert, elle ne pouvait cacher son bonheur retrouvé.

Joy Hallyday, star de la famille à 13 ans

Telle mère, telles filles, comme Laeticia Hallyday, Jade et Joy étaient très en beauté. En robe noire décolleté, la plus jeune fille de Johnny, Joy affichait un rouge à lèvres flashy et une chevelure parfaite. À 13 ans, la jeune adolescente s'affirme de plus en plus et pourrait bien devenir la star de la famille. Et le clan était d'autant plus au complet que le papa de Laeticia, André Boudou était présent avec sa fille Alcéa, la demi-soeur de Laeticia.. La jeune Alcéa est en effet très proche de Jade et Joy. Ensemble, la famille Hallyday venait juste d'arriver de Los Angeles et a pu assister à un show d'Amir, et croiser la route de Ninho, Keen V, Santi ou encore Roselyne Bachelot.

Si les derniers jours ont été émotionnellement compliqués à gérer pour Laeticia et ses filles, c'est accompagnée de Joy qu'elles ont pu souffler depuis à Saint-Tropez pour une virée avec un couple d'amis. L'occasion de créer de nouveaux souvenirs, notamment à bord d'un magnifique yacht avec leur couple d'amis, Fati Rosenberg et Michel, pour une balade aquatique bien méritée face au coucher du soleil. Des moments hors du temps qui comblent le clan Hallyday.