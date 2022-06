Laeticia Hallyday : Robe fendue, dos nu et profond décolleté pour une virée à Saint-Tropez

Les derniers jours ont été émotionnellement compliqués à gérer pour Laeticia Hallyday. Alors que le 15 juin dernier aurait marqué le 79ème anniversaire du rockeur disparu - Jade, Joy et Laeticia lui ont toutes déclaré leur flamme sur les réseaux sociaux -, le clan était de nouveau confronté à la douleur de l'absence pour la fête des pères célébrée ce 19 juin. Pour pallier le plus possible au manque toujours viscéral, Laeticia Hallyday, son compagnon Jalil Lespert et Joy Hallyday ont donc mis le cap sur Saint-Tropez pour une virée avec un couple d'amis.

Comme à son habitude, Laeticia Hallyday a brillé par son style. Pour supporter les fortes chaleurs qui ont frappé la France, tous ont profité d'une escapade maritime sur un énorme bateau. Et c'est telle une sirène que Laeticia est apparue aux côtés de son chéri et de sa plus jeune fille. Ses cheveux attachés en chignon mettaient bien en évidence le magnifique dos nu de sa longue robe vert foncé. Un côté sexy accentué par un profond décolleté sur le devant et des fentes au niveau des jambes, dévoilant subtilement sa plastique parfaite.

Tout sourire, la peau caressée par le soleil en pleine golden hour, Laeticia, Jalil et Joy sont montés à bord d'un magnifique yacht avec leur couple d'amis, Fati Rosenberg et Michel, pour une balade aquatique bien méritée face au coucher du soleil. Un moment "hors du temps" dont Laeticia Hallyday a dévoilé quelques images sur son compte Instagram.