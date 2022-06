Johnny Hallyday : ses fans célèbrent son 79ème anniversaire, sa tombe magnifiquement décorée

Comme chaque année depuis quatre ans désormais, le 15 juin est un jour particulier pour les idoles de Johnny Hallyday. Hier, le célèbre rockeur, décédé en 2017, aurait fêté ses 79 ans. Un moment tragique, qui a laissé un grand vide à tous ses fans, et notamment à sa famille et à sa plus jeune fille Joy Hallyday, qui lui a récemment rendu hommage.

Ses fans se sont réunis ce mercredi autour de sa tombe, au cimetière marin de Lorient à Saint-Barthélémy dans les Antilles Françaises, là où il repose en paix depuis 2017. Sur plusieurs vidéos, on aperçoit sa tombe magnifiquement décorée, avec des guitares, des bougies placées tout autour, formant notamment un coeur et le nombre "79", faisant donc référence à l'âge qu'il aurait eu s'il était encore en vie. "Love" peut-on également lire sur la tombe, alors que ses fans sont en train de se recueillir et de prendre des vidéos, tout en écoutant certaines chansons du défunt, comme "Quelque chose de Tennessee", une musique aux airs mélancoliques.

"Je t'aime pour toujours"

Comme à son habitude depuis sa disparition, sa femme Laeticia Hallyday s'est emparée de son compte Instagram ce mercredi pour lui rendre hommage en ce jour qui n'est pas "comme les autres" a t-elle écrit. "Combien de souvenirs, de fêtes, de musique et d'amour le 15 juin pour te célébrer. Les larmes mêlées de joie aujourd'hui dans un ciel pur, une étoile brillera plus que les autres au firmament. Elle éclairera les coeurs de millions de personnes au même instant et les nôtres en particulier. Elle nous rappellera que tu es bien là, avec nous, pour l'éternité. Joyeux Anniversaire. Je t'aime pour toujours" a t-elle déclaré, ce qui n'a pas manqué d'émouvoir les internautes.

Comme lot de consolation, bien que cela ne suffise pas à effacer leur chagrin, les fans du chanteur auront le droit à une exposition lui rendant hommage et qui devrait s'installer au Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris début 2024, après une étape à Bruxelles.