Joy Hallyday : Le beau message de Laeticia pour ses 14 ans, et les conseils de son défunt papa dévoilés

Ce mercredi 27 juillet 2022, Joy Hallyday a eu 14 ans. Un bien bel âge pour une jolie adolescente solaire, qui s'impose de plus en plus comme la star du clan. Si son aînée Jade Hallyday est bien plus discrète sur les réseaux sociaux, Joy, elle, partage quasi quotidiennement ses looks, ses coups de coeur, ses coups de gueule et bien sûr d'innombrables souvenirs de son défunt papa, qui lui manque tant. Elle n'hésitait d'ailleurs pas à dévoiler récemment sur TikTok être en froid avec son neveu Cameron, issu du mariage entre David Hallyday et l'héritière monégasque Alexandra Pastor, depuis les tensions qui ont brisé sa famille en deux.

Pour son anniversaire, la jolie Joy Hallyday a été comblée. Si les messages de ses amis n'ont pas manqué en ce jour si particulier, celui de sa maman Laeticia Hallyday a dû particulièrement la toucher. "Tu es profondément spéciale pour tous ceux qui te connaissent, écrit la veuve de Johnny Hallyday sur Instagram. J'ai tellement de chance d'être ta maman. Je savoure chaque minute pendant que tu grandis et que tu te transformes en cette fille incroyable." Elle évoque sa sagesse, sa gentillesse, et aussi sa "belle voix chantante" et sa manière de "jouer de la guitare".

Les conseils de son papa en héritage

Si proche de son père, l'adolescente de 14 ans a visiblement hérité de son franc caractère mais aussi de sa fibre artistique. "Tu représentes le monde pour moi mon ange, continue Laeticia Hallyday. Et n'oublie jamais ce que te disait ton papa. Ne laisse jamais personne te dicter ce que tu dois ressentir ce que tu dois être. Parce que personne n'est à ta place. Tu es libre de suivre tes envies, tes rêves. Tu es libre d'être toi-même."