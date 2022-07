"C'est compliqué" : Joy Hallyday en froid avec son neveu Cameron ? Rares confidences sur sa famille

La famille Hallyday finira-t-elle par se réconcilier un jour ? Près de cinq ans après la mort du chanteur, le 5 décembre 2017, les fractures semblent pour le moment toujours aussi profondes, difficiles à surmonter entre ses héritiers qui se sont affrontés devant la justice pour la question de l'héritage. Si un arrangement a désormais été trouvé entre sa veuve, Laeticia Hallyday d'un côté et ses deux aînés, David et Laura de l'autre, il n'est pas encore question de retrouvailles.

Et cette histoire, gérée entre adultes, a fini par impacter les enfants de la famille comme l'a confié Joy Hallyday : l'adolescente de presque 14 ans, très active sur Tik Tok, a répondu à une rare question sur Cameron, le fils cadet de son grand frère David. Réagissant au commentaire d'une de ses abonnés lui expliquant qu'elle connaissait son cousin, elle a d'abord répondu "J'ai pas de cousin", avant de comprendre que la jeune fille parlait de Cameron.

Issu du mariage entre David Hallyday et l'héritière monégasque Alexandra Pastor, Cameron est né en 2004 et n'a donc pas beaucoup d'années de différence avec Jade et Joy Hallyday, ses deux tantes, avec qui il a grandi. Cependant, les trois adolescents ont été séparés par cette médiatique histoire d'héritage et ne sont plus vraiment en contact, une information confirmée par Joy. "Mon neveu mais aujourd'hui c'est compliqué" a écrit la jeune fille en commentaire avant d'ajouter : "C'est un peu compliqué genre on ne se parle plus".

Finiront-ils un jour par se retrouver ? Laeticia Hallyday, en interview dans le Parisien il y a quelques mois, avait évoqué une main tendue envers les deux premiers enfants de Johnny Hallyday, qu'ils auraient refusé de saisir. "On a un sentiment d'abandon, mes filles n'existent plus pour eux. Je pense qu'avec le temps, les choses vont s'apaiser [...] et j'espère qu'un jour Jade et Joy retrouveront leur frère et leur soeur" avait-elle avoué avec espoir. David et Laura, quant à eux, n'ont jamais voulu aborder ce sujet dans la presse, préférant garder leur vie privée très secrète.

Cameron Smet, quant à lui, n'a pas répondu à la révélation de sa tante et pour cause : contrairement à Jade et Joy, ou même à ses grandes demi-soeurs Ilona et Emma Smet, le jeune homme est extrêmement discret et ne s'affiche sur aucun réseau social, préférant garder l'anonymat pour le moment. Pour autant, cela ne l'empêche pas d'être touché par le talent familial : batteur, il semble très attiré par les tournages, comme l'avait déclaré son père en 2019 : "Il veut être dans le monde du cinéma. Je pense produire des films, réaliser des films. Il veut créer. Il y a cette envie de construire quelque chose".