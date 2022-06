Laeticia Hallyday dévoile une rare photo de famille avec Laura Smet... une main tendue ?

L'heure était à l'apaisement ce dimanche à l'occasion de la fête des pères. Laeticia Hallyday a mis entre parenthèses ses relations tendues avec Laura Smet, pour partager une photo de son défunt mari, Johnny, avec ses trois filles. Un geste qui pourrait bien être le symbole d'une tentative de réconciliation entre les deux femmes, qui sont en conflit depuis de nombreuses années.

Cinq ans après la mort de Johnny Hallyday, son ex compagne, aujourd'hui recasée avec l'acteur français Jalil Lespert, n'a pas oublié celui qui a partagé sa vie pendant 23 ans. Après avoir fêté ce qui aurait été le 79e anniversaire de l'interprète d'Allumer le feu un peu plus tôt en ce mois de juin, Laetitia a cette fois voulu montrer l'image d'une famille solidaire ce dimanche pour honorer la mémoire de Johnny. En effet, malgré les tensions dans le clan Smet-Hallyday, l'ex mannequin a partagé un ancien cliché du chanteur avec ses trois filles. On y découvrait ainsi le père de famille tout sourire avec ses deux filles adoptées avec Laeticia, Joy et Jade, encore très jeune dans ses bras et ceux Laura, la première fille qu'il a eu avec Nathalie Baye en 1983. L'occasion également pour l'ex compagne de livrer un sublime message en hommage à la star.

"Bonne fête des pères au meilleur des pères ! Nous te célébrons chaque jour. Je sais que tu n'es pas loin et que je te garderai dans mon coeur pour toujours. Tu es aimé, manqué plus que je ne pourrais jamais le dire et l'écrire. Joyeuse fête des papas. On t'aime tellement" avait écrit celle qu'on nommait "la manageuse de l'ombre" de Johnny.