Diaporama : Laeticia Hallyday dévoile une rare photo de famille avec Laura Smet... une main tendue ?

David Hallyday, Laura Smet, Laeticia Hallyday et ses filles Jade et Joy devant l'église de la Madeleine pour les obsèques de Johnny Hallyday à Paris, France, le 9 décembre 2017. © Veeren/Bestimage

4 / 19

Laeticia Hallyday, ses filles Jade et Joy, Laura Smet et David Hallyday et Brigitte Macron (Trogneux) et le président de la république Emmanuel Macron - Arrivées des personnalités en l'église de La Madeleine pour les obsèques de Johnny Hallyday à Paris. Le 9 décembre 2017