Johnny Hallyday : Une chanson inédite refait surface, première depuis sa mort

"Il y a une part de mystère qui fait qu'on ne découvre cette chanson qu'aujourd'hui, a expliqué à RTL Xavier Perrot, le responsable artistique du catalogue Hallyday chez Universal qui a retrouvé le morceau au milieu des multipistes. À l'époque on avait des vinyles qui ne faisaient que 20 minutes par face. Donc, à un moment donné, il y a un choix à faire..."

La Nuit avec moi est une chanson 100% authentique, qui replonge à la fin des années 60. Le titre inédit dure un peu plus de 3 min 30 et n'est pas seul fait de la voix de Johnny, mais aussi de celles des techniciens anglais qui ont travaillé avec lui. Des commentaires sont audibles au début et à la fin. "On a vraiment laissé l'enregistrement le plus brut possible. On l'a mixé bien évidemment en respectant les couleurs de l'album : basse, batterie, guitare. Quelque chose de très rock. Il est entouré de merveilleux musiciens", a confié Xavier Perrot à RTL.

À cette heure, il n'a toujours pas réussi à identifier le parolier et le compositeur de La Nuit avec moi : "C'était une longue enquête pour les retrouver. C'était Steve Marriott et Ronnie Lane, deux Anglais du groupe Small Faces. Et, à ce jour, nous n'avons toujours pas trouvé l'adaptateur. La Sacem a regardé dans ses archives (...) et ils n'ont pas trouvé."

Une chose est sûre, jamais un inédit de Johnny Hallyday n'avait ainsi refait surface depuis sa mort survenue le 5 décembre 2017. Le Taulier est mort dans sa maison de Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine), d'un cancer du poumon qui s'est généralisé. Il avait 74 ans.

La Nuit avec moi figurera dans le coffret Johnny 69 à paraître le 29 mai 2020, qui aura pour pochette une photo de Johnny avec un bandeau, signée Tony Frank.