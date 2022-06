Jade Hallyday folle amoureuse, un tendre hommage à son chéri pour une jolie occasion

Des hauts, des bas, des victoires, des défaites...

L'avantage de cette relation, c'est qu'elle est validée par les mamans des deux tourtereaux. Quand Jade et Michael-Sean s'affichent ensemble sur Instagram, Gabriella Wright et Laeticia Hallyday sont aux anges. "I love you both so much", n'hésite pas à préciser la mère de Jade et Joy dans les commentaires. Il faut dire qu'ils se sont rencontrés un peu grâce à elles... puisque Laeticia et Gabriella sont amies. En couple depuis un an et demi environ, les amoureux ont déjà traversé beaucoup de choses ensemble. "365 jours avec toi c'est un grand tour de manège, avouait l'apprenti mannequin le jour de leur premier anniversaire. Des hauts, des bas, des victoires, des défaites. Il y en a eu un peu de tout, quelle belle histoire. Que le meilleur vienne à nous, nous célébrons ceci aujourd'hui et pour les années à venir. Que je t'aime..."