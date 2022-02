"Des hauts et des bas" : Jade Hallyday fête le premier anniversaire de son couple avec Michael

Le 19 février 2022, Jade Hallyday a célébré son premier anniversaire de couple avec son amoureux Michael Sean. Très éprise du jeune homme, la fille deJohnny Hallyday et de Laeticia (adoptée en novembre 2004, à l'âge de 3 mois, au Vietnam) a partagé plusieurs clichés avec son petit-ami sur Instagram. Sur le diaporama, on peut découvrir des souvenirs romantiques de cette année passée à deux. Très tendre, la jeune fille est câline avec son chéri et l'embrasse sur de nombreuses photographies. En légende, la soeur de Joy Hallyday n'hésite pas à clamer son amour pour le fils du producteur français Thierry Klemeniuk et de l'actrice britannique Gabriella Wright.

"1 an avec toi. Merci d'être dans ma vie. Merci d'être un si incroyable petit ami. Tu représentes tellement pour moi, mon amour. Nous avons traversé beaucoup de choses ensemble, et nous avons réussi à passer à travers tout cela, écrit-elle, avant d'ajouter : "Je garde tous nos souvenirs dans mon coeur et j'ai hâte de découvrir les nouveaux. Tu es une personne si formidable, ne change pas. Je suis si fière de ce que tu es en train de devenir, mon amour pour toi grandit de plus en plus chaque jour. Chaque jour on continue de grandir ensemble. Tu me rends si heureuse mon amour. Je t'aime."

"Une belle déclaration.. De l'amour de l'amour de l'amour....", "Soyez heureux tous les deux", "Tellement beau votre amour", "Bon anniversaire les amoureux", "Je vous souhaite le plus grand bonheur. Restez amoureux.", "Très belle déclaration. Vous êtes mignons tous les deux" peut-on lire en commentaires de cette publication. Point positif : Laeticia Hallyday a liké la déclaration d'amour de sa fille et Gabriella Wright a commenté : "Je vous aime mes chéris !!!" Une union donc déjà validée par les deux belles-mères !