Jade Hallyday amoureuse : soirée à deux avec Michael Sean... Les mamans valident !

Depuis maintenant un an, Jade Hallyday est amoureuse. L'adolescente de 17 ans est en effet en couple avec un certain Michael Sean Klemeniuk, un apprenti mannequin de son âge et jeune patron d'une marque de bijoux baptisée Golden Light Paris. Le jeune homme se trouve être le fils du producteur français Thierry Klemeniuk et de l'actrice britannique Gabriella Wright.

Lundi 14 février, les amoureux n'ont pas manqué de célébrer la Saint-Valentin avec une virée au restaurant, à Los Angeles. Sur Instagram, la fille aînée de Johnny et Laeticia Hallyday a relayé plusieurs photos de sa soirée. Sur ces clichés, la grande soeur de Joy (13 ans) et son compagnon affichent pleinement leur complicité, autour d'une table bien garnie. "My valentine. Je t'aime", écrit-elle en légende de son diaporama. Les mamans des deux ados, Laeticia Hallyday et Gabriella Wright, ont réagi à cette publication. La première s'est contentée de "liker", tandis que la seconde a commenté avec enthousiasme : "Trop belle et trop beaux. I love you."

Bien qu'elle soit particulièrement active sur les réseaux sociaux, à poster régulièrement des photos d'elle en mini bikini, Jade Hallyday ne partage que peu d'extraits de sa vie amoureuse avec Michael Sean Klemeniuk. Avant d'entamer une romance, tous deux se fréquentaient depuis longtemps puisque leurs mères sont amies. En début d'année 2021, Michael Sean avait d'ailleurs séjourné chez les Hallyday à Los Angeles, lorsque Gabriella Wright a dû s'absenter. C'est à ce moment que Jade aurait eu "un coup de foudre" pour celui qu'elle connaissait déjà bien, comme l'avait détaillé Public.