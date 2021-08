Jade Hallyday pose (encore) en bikini : son petit ami est sous le charme

Voilà maintenant plusieurs mois que Jade Hallyday vit une romance avec Michael Sean Klemeniuk. Comme chaque année, la fille de Johnny a suivi sa mère Laeticia Hallyday et sa soeur Joy (13 ans) dans les Antilles françaises pour y passer l'été. Arrivée sur l'île de Saint-Barthélémy fin juillet, l'adolescente de tout juste 17 ans partage depuis des extraits de ses vacances sur les réseaux sociaux, pour le plus grand plaisir de son petit ami.

Le 17 août 2021, Jade Hallyday s'est saisie de son compte Instagram pour publier deux nouvelles photos estivales. Deux clichés sur lesquels elle prend la pose tout sourire en bikini. Rapidement, plusieurs de ses proches ont réagi, y compris son boyfriend : "T'es splendide", Michael Sean Klemeniuk a-t-il simplement écrit en commentaire. Ce à quoi la principale intéressée a répondu : "Merci mon amour". Comme c'est mignon...

Il y a quelques jours déjà, à l'occasion de l'anniversaire de sa petite amie, l'adolescent lui avait déclaré sa flamme sur Instagram : "Joyeux anniversaire Jade. Bon bah c'est arrivé. Je vois beaucoup d'efforts, qu'on évolue ensemble. Merci d'être là pour moi, j'aime ton soutien dans mes temps durs. Et je te soutiendrai dans tes temps durs. Beaucoup de souvenirs que nous avons vécu ensemble et beaucoup à venir. Je t'aime." Apprenti mannequin de 17 ans et jeune patron d'une marque de bijoux baptisée Golden Light Paris, Michael Sean Klemeniuk se trouve être le fils du producteur français Thierry Klemeniuk et de l'actrice britannique Gabriella Wright (voir diaporama).