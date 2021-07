Laeticia Hallyday et Jalil Lespert fous d'amour : baisers et câlins à Paris... Johnny n'est jamais loin !

Entre Paris, Los Angeles et Saint-Barth, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert s'aiment fort et vite. Depuis leur coup de foudre survenu en octobre 2020, la veuve de Johnny et son nouveau compagnon sont inséparables. Si l'acteur et réalisateur de 45 ans a été contraint de quitter leur nouvelle villa californienne au printemps dernier, son visa arrivant à expiration, les amoureux se sont finalement retrouvés avec joie en France, dès le début de l'été.

Le 27 juin dernier, alors qu'elle arrivait de Los Angeles avec ses filles Jade et Joy (16 et 13 ans), Laeticia Hallyday a eu la surprise d'être accueillie par son cher et tendre à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Jalil Lespert ne pouvait pas attendre une minute de plus après plusieurs semaines de séparation ! Des retrouvailles auxquelles a assisté Gena (16 ans), la fille de l'acteur, née de sa précédente relation avec Bérangère Allaux. Il a également un fils prénommé Aliosha (14 ans), et Kahina (10 ans), qu'il partage avec son ex-compagne Sonia Rolland.

A l'aéroport, difficile de ne pas remarquer le tee-shirt que portait Laeticia Hallyday pour son retour en France : un modèle noir et blanc à l'effigie de Johnny. Veuve depuis maintenant trois ans, la jolie blonde de 46 ans a certes retrouvé l'amour, mais elle continue de faire vivre l'esprit du Taulier. Elle attend d'ailleurs avec impatience la date du 14 septembre 2021 : jour du grand concert hommage au rockeur organisé à l'AccorHotels Arena de Paris, après l'inauguration d'une statue commémorant son héritage musical. Un événement qui s'accompagne d'un concours exceptionnel, qui permettra à l'heureux gagnant de monter sur scène au milieu des nombreux artistes qui seront de la partie.