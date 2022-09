Laeticia Hallyday : Jade et Joy en uniformes pour la rentrée, des photos de leur lycée d'enfants de stars dévoilées !

Les vacances de rêve à Saint-Barth sont terminées. Mercredi 31 août, Laeticia Hallyday dévoilait un dernier cliché dans cet endroit si symbolique pour son clan, mais aussi les premières images d'elle et ses filles, Jade et Joy Hallyday de retour à Los Angeles. Les plus jeunes filles de Johnny Hallyday ont désormais fait leur rentrée scolaire. En uniformes, elles ont pris la pose devant le Lycée Français de Los Angeles Raymond & Esther Kabbaz High School. Un endroit huppé où elles côtoient d'autres nombreux expatriés et certainement quelques filles et fils de.

Sur Instagram, Laeticia Hallyday a ainsi partagé quelques photos souvenirs de rentrée des classes de ses filles, mais aussi une plus actuelle, celle de ce jeudi 1er septembre 2022. Jade, 18 ans, et Joy, 14 ans, ont bien fait leur rentrée ensemble dans cet établissement, et sur le cliché on peut voir également leur "demi-frère", Aliocha, fils de Jalil Lespert, lui aussi inscrit dans ce lycée. Son père qui est de retour a Los Angeles, a laissé Laeticia accompagner les trois enfants.

D'autres enfants de stars passés par ce lycée d'exception

L'occasion aussi de découvrir l'intérieur du Lycée Français de Los Angeles Raymond & Esther Kabbaz High School, dont la veuve de Johnny a dévoilé quelques images sur son compte Instagram. Dans ce lieu prestigieux, de nombreux enfants de stars ont foulé le sol. Aujourd'hui, le lycée français de Los Angeles accueillent 900 élèves répartis sur cinq campus. Y sont passés les enfants de Madonna, Salma Hayek ou encore des Brangelina. Chez les Français, le clan Hallyday n'est pas le premier à suivre les cours de cet endroit d'exception puisque les enfants de Dany et Yaël Boon ou encore Gad Elmaleh y sont également passés. Quant à Jade et Joy, elles y sont inscrites depuis 2013. "C'est une famille qui est très spéciale pour moi. J'étais moi-même à l'école avec David Hallyday", a partagé la directrice Clara-Lisa Kabbaz, dans un reportage de 50' Inside sur l'établissement. Et après leurs vacances de folie, marquées par un double anniversaire très festif, les deux soeurs semblent ravies de retrouver leur lycée.