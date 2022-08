Laeticia Hallyday : Mini-jupe et corset à lacets colorés, elle dévoile le talent caché de Jade

Décidément, la famille Hallyday possède bien des talents. Si Johnny (tout comme son fils David) avait une fibre musicale incroyable, Sylvie Vartan le talent pour le 7ème art, Emma Smet pour la comédie notamment dans la série Plus Belle La Vie, Jade semble de son côté avoir des doigts de fée faits pour le dessin. Le 27 août 2022,Laeticia Hallyday a ainsi dévoilé les croquis de mode de son ainée qui semblait imaginer et concevoir des tenues sur papier. Une vraie styliste en herbe qui privilégie les teintes vives et colorées. "Art Time" écrit la chérie de Jalil Lespert, actuellement à Saint-Barthelemy en famille.

Officiellement américaines d'après les informations de Public révélées dans le numéro du vendredi 21 mai 2021, les deux adolescentes de 16 et 12 ans ont été naturalisées le 17 mai dernier à Los Angeles. Qui sait, la jolie Jade fera-t-elle peut-être une brillante carrière aux Etats-Unis avec les plus grands noms de la mode ?

En couple avec Michael Sean Klemeniuk, Jade a fêté ses 18 ans le 6 août dernier en présence notamment de son ami Joalukas, né de la relation entre Isabelle Camus et du chanteur Yannick Noah (il a d'ailleurs récemment dévoilé le visage de sa petite-amie Lola). L'occasion pour la veuve de Johnny Hallyday de lui adresser une tendre déclaration d'amour sur les réseaux sociaux. En légende de plusieurs photographies dévoilant la jolie brune enfant et adolescente, elle écrit : "Je ne peux pas être plus fière de la femme que tu es. Joyeux anniversaire ma Jadou. Ma merveilleuse petite fille. Bourrée d'intelligence de lumière et d'empathie."