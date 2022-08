Jade Hallyday in love de son boyfriend Sean-Michael : baiser et baignade, leur paradis dévoilé

Le clan Hallyday poursuit ses vacances de rêve. À Saint-Barth, lieu de tous leurs souvenirs notamment avec leur regretté père Johnny, Jade et Joy, qui ont fêté dignement leurs anniversaires respectifs passent des moments précieux. Aux côtés de leur bande d'amis, parmi laquelle se trouve deux autres filles de, les deux filles de Laeticia Hallyday partagent leur temps entre bronzette, resto et sorties en mer. Et Jade Hallyday, 18 ans, peut en plus compter sur la présence de son petit ami Michael Sean Klemeniuk, dont elle est totalement in love.

Et c'est un bel instant que l'aînée Hallyday a partagé sur Instagram, ce lundi 22 août. Jade Hallyday a en effet publié une vidéo de son boyfriend et elle dans une mer translucide. On peut y voir son petit ami l'embrasser tendrement, témoin de toute l'affection et l'amour que se portent ces deux-là. Fils d'une amie de Laeticia Hallyday, Gabriella Wright, Sean Michael Klemeniuk fait clairement partie intégrante de la famille. Cela fait depuis février 2021 que le jeune couple a officialisé sa relation et le bonheur semble toujours au rendez-vous.

Si Joy Hallyday est très active sur les réseaux sociaux, sur lesquels elle n'hésite pas à répondre aux haters, Jade, elle, est plus discrète. La jeune fille de 18 ans semble se contenter de poster lorsque l'été arrive. Alors forcément, alors qu'elle passe des vacances de rêve à Saint-Barth, elle régale à nouveau ses abonnés. Ces derniers ont donc pu apprécier à quel point elle est toujours aussi amoureuse de celui qui est à la tête d'une boutique de bijoux de luxe en ligne.