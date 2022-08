Joy et Jade Hallyday en vacances à Saint-Barth avec une autre fille de, photos à l'appui

Elles sont toutes apparues lookées et glamour pour cet évènement qui les marquera à jamais. Si Hortense d'Estève était de la partie, il est certain que Romy et Nina Maurici, ses filles avec le chanteur, devaient être aux côtés de Jade et Joy. On voit d'ailleurs Nina sur l'une des photos prises au photocall de l'évènement. Elles ont aussi eu le droit à de beaux messages de leur mère, qui n'a pas manqué de rappeler les conseils avisés de leur défunt papa, en ce jour où il devait être présent à leurs côtés par la pensée.