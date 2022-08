18 ans de Jade Hallyday : son chéri, un célèbre "fils de" présents... grosse ambiance à Saint-Barth !

La villa Jade a tremblé ce mercredi 3 août ! Il faut dire qu'il y avait de quoi faire la fête ce jour-là. Jade Hallyday, fille de Laeticia et Johnny Hallyday, a célébré ses 18 printemps. Le cap de la majorité atteint (en France mais pas aux Etats-Unis), la jeune femme a réuni famille, amis et chéri pour marquer comme il se doit cette journée. Gros gâteau, feux de bengale, musique d'anniversaire... Jade était la reine et tout le monde le lui a fait savoir.

Sur de nombreux posts publiés dans des stories Instagram, on découvre la jolie Jade très bien entourée ! Sur une vidéo publiée par Sandra, femme de Tomer Sisley, Laeticia et Joy se tiennent à ses côtés. Mais pas que ! Michael-Sean, compagnon de Jade depuis près d'un an et demi, était de la partie. Jalil Lespert, dont Laeticia Hallyday est tombée amoureuse, était aussi présent, avec ses filles, Gena et Kahina, qu'il a eues avec Sonia Rolland.

Un célèbre "fils de", lui aussi majeur depuis quelques jours, a fait le déplacement. Il s'agit de Joalukas, le garçon né de la relation entre Isabelle Camus et le chanteur Yannick Noah. Après la fête à la maison, Jade Hallyday et tous ses amis se sont offert un restaurant sur l'île pour savourer cette année de plus au compteur pour la grande soeur de Joy. Des instants que Jade semble avoir appréciés en constatant ses sourires et sa mine réjouie sur les photos et les vidéos postées sur les réseaux sociaux (voir diaporama.)

Son amoureux, Michael-Sean, à ses côtés, ne s'est pas contenté d'un bon anniversaire et d'un bisou le jour J. Il a également déclaré sa flamme à Jade sur son compte Instagram : "Joyeux Anniversaire mon coeur ! Je te souhaite tout le bonheur du monde pour tes 18 ans. Je sais que 18 ans, c'est un grand âge en France et ça doit rester ainsi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, de choses que tu devras apprendre en tant qu'adulte avec ou sans moi dès à présent. Je te souhaite de faire tout ton apprentissage dans la joie, la patience et dans la bonne énergie. Je te souhaite aussi davantage de bonheur, patience, compréhension, et toutes les autres qualités qui feront de toi un personnage accompli."