Laeticia Hallyday ravissante en robe estivale pour son dernier jour de vacances, retour à Los Angeles avec les filles

C'est heureuse que Laeticia Hallyday a pris la pose pour un dernier cliché avant son départ de Saint-Barthélemy. Sur une photo aux côtés de son amie Lilianne Jossua, la mère de Jade et Joy Hallyday affiche un large sourire, vêtue d'une ravissante robe verte estivale au décolleté plongeant et élégant. La veuve de Johnny dévoile son teint hâlé après ces nombreux jours passés dans son coin de paradis, où ils ont toujours eu l'habitude d'aller avec le rockeur. Sur son compte Instagram, la femme de 47 ans a publié ce cliché ainsi qu'une photo du ciel, alors dans l'avion du retour vers Los Angeles.

Joy Hallyday, sa cadette de 14 ans a partagé elle aussi une photo du ciel, mais celui de Los Angeles, alors que le clan Hallyday y a fait son retour. C'est Jade, l'aînée de 18 ans, qui apparaît aux côtés de leur mère, Laeticia, sur une photo prise à l'aéroport de Los Angeles ce matin, mercredi 31 août. Si les vacances sont terminées pour elles, pas question de perdre le sourire pour autant. Ces vacances de rêve leur ont fait du bien et cela se voit. Il faut dire qu'il s'en est passé des choses cette année à Saint-Barth.

Un double anniversaire de folie

Si Jalil Lespert était à leurs côtés pour le deuxième été, c'est surtout les anniversaires de Jade et Joy qui ont marqué un vrai tournant durant leurs vacances. Les 18 et 14 ans des deux filles de Johnny et Laeticia ont été dignement fêtés, grâce à une soirée de folie organisée par la veuve. Entourée de tous leurs amis, parmi lesquels le boyfriend de Jade, Michael Sean Klemeniuk, mais aussi de célèbres enfants de stars, Jade et Joy ne sont pas près d'oublier cet évènement ni même leurs invités d'ailleurs.