Joy Hallyday à Saint-Barth : inséparable d'une autre "fille de", son "âme soeur"

Joy Hallyday est bien le membre le plus actif du clan Hallyday quand il s'agit de partager quelques instants de vie sur les réseaux sociaux. Si Jade Hallyday, son aînée, se réveille chaque été où elle poste quelques photos d'elle au bord d'une plage paradisiaque ou aux côtés de son petit ami Michael Sean Klemeniuk, la cadette de Johnny et Laeticia Hallyday, elle, régale ses abonnés à l'année. Et alors qu'elle est en vacances à Saint-Barth, lieu de tous les souvenirs pour la famille Hallyday, elle ne quitte pas d'une semelle une autre fille de...

Il s'agit de Romy Maurici, qui n'est autre que la plus jeune fille de Calogero. Romy et Nina Maurici, les deux filles de l'artiste et d'Hortense d'Estève, son ex-femme sont actuellement à Saint-Barth et passent le plus clair de leur temps avec Jade et Joy Hallyday. De quoi émerveiller leurs mamans respectives puisque Laeticia Hallyday et Hortense sont amies depuis de longues années. Et ce mercredi 24 août, Joy Hallyday, 14 ans tout juste, a posté des photos d'elle aux côtés de sa "twins", comme elle l'a surnommée. Leurs sourires en disent long sur leur entente.

Jade Hallyday in love de Sean-Michael Klemeniuk, son boyfriend

Et le commentaire de la veuve du rockeur ne fait que le confirmer. "Soul sisters, mes amours", a indiqué Laeticia Hallyday attendrie par ce cliché. Deux âmes soeurs donc qui semblent passer des vacances idylliques au coeur des Caraïbes. Si Jade Hallyday partage aussi son temps avec Romy et Nina Maurici, et sa petite soeur Joy dont elle est si proche, elle a également la chance d'avoir auprès d'elle son boyfriend. In love de Michael-Sean Klemeniuk, l'aînée de Johnny et Laeticia partageait récemment un tendre moment entre eux dans les eaux turquoises de Saint-Barth.