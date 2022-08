Laeticia Hallyday : Silhouette de rêve dans un décor paradisiaque, elle impressionne les internautes !

Une villa où comme tous les ans, ses amis se sont retrouvés pour plusieurs semaines de repos, de calme et de jeux en tout genre. Après le tournoi de backgammon partagé avec ses abonnés, elle a cette fois posté plusieurs photos de ses meilleures copines en balade en bateau avec elle, ses piliers dont font partie Liliane Jossua, Marie Poniatowski ou encore Hortense d'Esteve.

Trois femmes qui ont soutenu Laeticia Hallyday même dans les pires moments et avec qui elle a passé une grande partie de l'été, en métropole ou dans les Caraïbes. Il faut dire que leurs enfants ont également du mal à se quitter : Tess Rambaldi, la fille de Marie Poniatowski ou encore Nina et Romy Maurici (les deux filles d'Hortense d'Esteve et de son ex, Calogero) font partie des meilleures amies de Jade et Joy Hallyday !

Les deux adolescentes ne vont pas tarder elles non plus, comme leur maman, à retrouver Los Angeles, où elles vivent avec leur mère et leur beau-père, Jalil Lespert, déjà rentré aux Etats-Unis pour sa part. Dans l'une de ses stories, le comédien indiquait en effet sa présence à San Diego, où il semble avoir retrouvé un ami. Le fils de Jalil Lespert, Aliocha, continuera de vivre avec eux, lui qui s'est parfaitement entendu l'an dernier avec toute la petite famille.