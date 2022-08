Laeticia Hallyday en robe moulante et grosses boucles d'oreilles, pour organiser un sacré tournoi !

En vacances à Saint-Barth, l'une de ses destinations préférées pour se retrouver, Laeticia Hallyday apparaît comme on l'a rarement vue. Les évènements heureux se succèdent, avec notamment les 18 ans de son aînée, Jade, quelques jours seulement après les 14 ans de Joy, qui ont fait sa plus grande joie. L'occasion pour la veuve de Johnny d'être en lâcher prise total. Et au sein de la Villa Jade, qui a accueilli la folle soirée d'anniversaire de ses filles, un autre évènement aura marqué le séjour du clan à Saint-Barth.

En effet, pour la première fois – et probablement pas la dernière –, Laeticia Hallyday a organisé un tournoi de Backgammon chez elle. Et c'est Jean-Pierre Millot qui a remporté ce tournoi, face à Pierre Rambaldi. À la Villa Jade, la compagne de Jalil Lespert a remis la coupe au grand vainqueur qui s'est largement imposé, deux manches à zéro, autour de la piscine. La première édition d'une longue série à en croire le succès rencontré par cette aventure. Dans une robe noire moulante, d'énormes et superbes boucles d'oreilles, les cheveux lâchés et ondulés, la mère de Jade et Joy était encore une fois superbe pour prendre la pose auprès du gagnant. Entre amis, ils ont semble-t-il passé un très agréable moment.

Journée bateau entre amis

Quand elle n'organise pas des tournois de Backgammon chez elle, Laeticia Hallyday s'occupe de ses filles. C'est pour elles qu'elle a organisé une folle soirée. Un anniversaire que Jade et Joy ne sont pas près d'oublier et où Laeticia Hallyday est apparue vêtue d'une robe dorée décolletée sublime.