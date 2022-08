Diaporama : Laeticia Hallyday en robe moulante et grosses boucles d'oreilles, pour organiser un sacré tournoi !

1 / 20 Laeticia Hallyday en robe moulante et grosses boucles d'oreilles, pour organiser un sacré tournoi !

2 / 20 Exclusif - Laeticia Hallyday, son compagnon Jalil Lespert - Thierry Chassagne reçoit les insignes de Chevalier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur des mains de Lévon Sayan sur le bateau "Le Paris" au port Debilly dans le quartier de Chaillot du 16ème arrondissement de Paris, France. © Bertrand Rindoff/Bestimage

3 / 20 Laeticia Hallyday organise un tournoi de Backgammon pour la première fois à Saint-Barth

4 / 20 Laeticia Hallyday organise un tournoi de Backgammon pour la première fois à Saint-Barth

5 / 20 Laeticia Hallyday organise un tournoi de Backgammon pour la première fois à Saint-Barth

6 / 20 Laeticia Hallyday lors de la soirée d'anniversaire de ses filles Jade et Joy à Saint-Barth

7 / 20 Laeticia Hallyday lors de la soirée d'anniversaire de ses filles Jade et Joy à Saint-Barth

8 / 20 Laeticia Hallyday lors de la soirée d'anniversaire de ses filles Jade et Joy à Saint-Barth

9 / 20 Laeticia Hallyday lors de la soirée d'anniversaire de ses filles Jade et Joy à Saint-Barth

10 / 20 Exclusif - Laeticia Hallyday - Laeticia Hallyday était présente dans les locaux de Artcurial où elle s'est vu remettre un chéque de 29000 Euros au profit de son association "La Bonne Etoile" à l'issue de la vente aux enchéres de la Harley-Davidson bleu de Johnny à Paris le 24 juin 2022.© Dominique Jacovides/Bestimage

11 / 20 Laeticia Hallyday lors de la soirée d'anniversaire de ses filles Jade et Joy à Saint-Barth

12 / 20 No web - Laeticia Hallyday, son compagnon Jalil Lespert , sa fille Joy et leurs amis Fati Rosenberg et son mari Michel, Hoda Roche et son mari Luc Duchêne en week-end à Saint-Tropez le17 juin 2022. Au programme : sortie en ville sur le port.



13 / 20 Jade et Joy Hallyday fêtent leurs anniversaires à Saint-Barth

14 / 20 No web - Laeticia Hallyday, son compagnon Jalil Lespert , sa fille Joy et leurs amis Fati Rosenberg et son mari Michel, Hoda Roche et son mari Luc Duchêne en week-end à Saint-Tropez le17 juin 2022. Au programme : sortie en ville sur le port.

15 / 20 Jade et Joy Hallyday fêtent leurs anniversaires à Saint-Barth

16 / 20 No web - Laeticia Hallyday, son compagnon Jalil Lespert , sa fille Joy et leurs amis Fati Rosenberg et son mari Michel, Hoda Roche et son mari Luc Duchêne en week-end à Saint-Tropez le17 juin 2022. Au programme : sortie en ville sur le port.

17 / 20 No web - Laeticia Hallyday, son compagnon Jalil Lespert , sa fille Joy et leurs amis Fati Rosenberg et son mari Michel, Hoda Roche et son mari Luc Duchêne en week-end à Saint-Tropez le17 juin 2022. Au programme : sortie en ville sur le port.

18 / 20 No web - Laeticia Hallyday, son compagnon Jalil Lespert , sa fille Joy et leurs amis Fati Rosenberg et son mari Michel, Hoda Roche et son mari Luc Duchêne en week-end à Saint-Tropez le17 juin 2022. Au programme : sortie en ville sur le port.

19 / 20 Exclusif - prix spécial - No web - Laeticia Hallyday est allée voter accompagnée de sa fille Joy au bureau de vote du consulat installé au Lycée Français de Burbank pour le premier tour de l'élection présidentielle le 9 avril 2022. Son ami Jean-Claude Sindres était déjà sur place et l'attendait. Ensuite, Ils sont partis déjeuner au Figaro Bistrot à Los Feliz pour célébrer l'anniversaire de Jean-Claude.