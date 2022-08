Laeticia Hallyday lâche prise à Saint-Barth : elle laisse exploser son bonheur avec Jalil, Jade et Joy !

C'est une Laeticia Hallyday comme on l'a rarement vue qui s'est dévoilée ces derniers jours. Il faut dire que la mère de famille a célébré des évènements des plus importants, les 18 ans de son aînée, Jade, quelques jours seulement après les 14 ans de Joy. Et pour l'occasion, la veuve de Johnny a mis les petits plats dans les grands en organisant une folle soirée pour ses deux filles, à Saint-Barthélemy. Dans une robe dorée décolletée, elle était sublime et visiblement la plus heureuse.

Pour ses filles, elle s'est affichée en lâcher prise total. Sur Instagram ce jeudi 11 août, elle a de nouveau partagé des photos de cette gigantesque teuf. Et on peut y voir Laeticia Hallyday se lâcher comme rarement. Souriante et heureuse auprès de ses filles, mais aussi de son compagnon Jalil Lespert, elle semble être vraiment apaisée et heureuse. Les jours douloureux qui ont suivi la disparition du rockeur sont désormais loin et elle peut retrouver sa joie qu'on lui connaît.

Les conseils de Johnny révélés

Sur les photos partagées, Laeticia Hallyday embrasse Joy, puis Jade, folle de ses filles. Et elles le lui rendent bien, ne manquant pas une occasion de rappeler leur amour à leur maman. Mais même si le bonheur est retrouvé, au sein de cette famille désormais recomposée et installée à Los Angeles, l'interprète de L'Envie est toujours omniprésent. Ainsi, pour l'anniversaire de Jade et Joy, la veuve du rockeur, a rappelé à celles-ci les conseils de leur regretté papa.