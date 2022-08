Joy Hallyday : Look rock, elle fait le show à sa grosse fête d'anniversaire

Le mercredi 3 août, Jade Hallyday a célébré ses 18 ans. Un cap qui méritait d'être fêté dignement. Et la fille aînée de Laeticia Hallyday et du regretté Johnny a pu compter sur ses proches pour ça. Les évènements se sont succédés tout comme les tenues des invités. Et sa petite soeur Joy Hallyday, qui a récemment fêté ses 14 ans était également de la partie. Lookée, la cadette de Johnny Hallyday, qui ne manque pas une occasion de rappeler à quel point il lui manque via ses réseaux sociaux, était ravissante, comme elle l'a dévoilé en story ce mardi 9 août 2022 sur Instagram.

La villa Jade a tremblé pour les 18 ans de Jade et les 14 ans de Joy réunies en une fête commune. Et si son petit ami Michael-Sean, son compagnon depuis près d'un an et demi était au rendez-vous, la fille aînée de Laeticia était aussi entourée de tous ses amis. Qui lui ont offert une soirée survoltée et beaucoup d'amour. Joy toujours plus rock a pris la pose au photocall de cette soirée qui célébrait sa soeur mais aussi son récent anniversaire, multipliant les doigts d'honneur, dans sa jolie mini-robe. Fière de sa tenue argentée, l'adolescente a immortalisé ce look parfait par un mirror selfie, partagé aussi sur Instagram.

Violemment attaquée, Joy se rebelle

Joy Hallyday a montré plus d'une fois qu'elle a bien hérité du sacré caractère de son défunt papa. Sur les réseaux sociaux, elle est de loin la plus active du clan et attise naturellement beaucoup de jalousie des haters, qui se font nombreux. Mais lorsqu'elle est attaquée, la petite soeur de Jade Hallyday est loin de se laisser faire. Même lorsqu'elle se retrouve faire l'objet des attaques les plus abjectes, la fille de l'interprète de L'envie se rebelle et trouve toujours des réponses parfaites.