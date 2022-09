Diaporama : Yannick Noah : Son plus jeune fils Joalukas passe une soirée mémorable avec une célèbre "fille de"

Yannick Noah : Son plus jeune fils Joalukas passe une soirée mémorable avec une célèbre fille de

Exclusif - Joalukas Noah avec Sasha Nikolic (fille deFilip Nikolic) lors de la soirée d'anniversaire de Joalukas Noah, fils de Yannick Noah et Isabelle Camus, pour ses 18 ans à Paris. © Cyril Moreau / Bestimage

Exclusif - Clémentine de Selve, Joalukas Noah (fils de Y.Noah et I.Camus), Sasha Nikolic - People lors de la présentation de la collection capsule de la maison Lanvin "Poetry in Motion", une nouvelle ligne jeune "surfer" , à la boutique Lanvin à Paris. Le 8 décembre 2021 © Veeren / Bestimage

Exclusif - Prix spécial - No web - Joalukas Noah avec Sasha Nikolic (fille deFilip Nikolic) lors de la soirée d'anniversaire de Joalukas Noah, fils de Yannick Noah et Isabelle Camus, pour ses 18 ans à Paris le 10 juin 2022. © Cyril Moreau / Bestimage

Exclusif - Prix spécial - No web - Sasha Nikolic, fille de Filip Nikolic lors de la soirée d'anniversaire de Joalukas Noah, fils de Yannick Noah et Isabelle Camus, pour ses 18 ans à Paris le 10 juin 2022. © Cyril Moreau / Bestimage

Exclusif - Prix spécial - No web - Joalukas Noah avec Sasha Nikolic (fille deFilip Nikolic) lors de la soirée d'anniversaire de Joalukas Noah, fils de Yannick Noah et Isabelle Camus, pour ses 18 ans à Paris le 10 juin 2022. © Cyril Moreau / Bestimage

Exclusif - Joalukas Noah (fils de Y.Noah et I.Camus), Sasha Nikolic - People lors de la présentation de la collection capsule de la maison Lanvin "Poetry in Motion", une nouvelle ligne jeune "surfer" , à la boutique Lanvin à Paris. Le 8 décembre 2021 © Veeren / Bestimage

Exclusif - Prix spécial - No web - Sasha Nikolic, fille de Filip Nikolic lors de la soirée d'anniversaire de Joalukas Noah, fils de Yannick Noah et Isabelle Camus, pour ses 18 ans à Paris le 10 juin 2022. © Cyril Moreau / Bestimage

Exclusif - Prix spécial - No web - Joalukas Noah avec Sasha Nikolic (fille deFilip Nikolic) lors de la soirée d'anniversaire de Joalukas Noah, fils de Yannick Noah et Isabelle Camus, pour ses 18 ans à Paris le 10 juin 2022. © Cyril Moreau / Bestimage

13 / 15

Exclusif - Prix spécial - No web - Jade Hallyday, Joalukas Noah, Elvis Guetta,Giulia Le Ruyet-Marcassus (fille de Anne Marcassus), Vittoria de Savoie, Sasha Nikolic et Mathieu Forget lors de la soirée d'anniversaire de Joalukas Noah, fils de Yannick Noah et Isabelle Camus, pour ses 18 ans à Paris le 10 juin 2022. © Cyril Moreau / Bestimage