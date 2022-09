Mort de Filip Nikolic : sa fille Sasha (17 ans) tatouée, elle dévoile une inscription très symbolique

Ce samedi 24 septembre 2022, 50' Inside consacrait un portrait de Sasha Nikolic, la fille unique de Filip Nikolic mort le 16 septembre 2009 à 35 ans. Âgée de 17 ans, la fille de Valérie Bourdin, veuve de l'ex-membre des 2be3, s'est exprimée comme rarement à la télévision.

Alors qu'elle n'avait que 4 ans au décès de son père, la petite Sasha l'a appris sur les bancs de l'école. "J'ai des souvenirs de son enterrement. Honnêtement, je ne savais pas ce qu'on faisait. Je ne savais pas ce qui se passait", a témoigné Sasha. "Elle a eu des larmes deux mois après l'enterrement. Un soir, on était à la maison, elle était assise sur le canapé. Elle avait un casque sur la tête. Elle écoutait une musique, je pense qu'elle écoutait son père. Et moi je la regardais de loin. D'un seul coup, je vois des larmes. Je lui dit : "Mais Sasha, qu'est-ce qu'il y a ?" Elle me dit : "Papa me manque." C'était super dur. C'est la première fois que je la voyais pleurer", a confié sa mère avec émotion.

La date de naissance de son père gravée sur le corps de Sasha

De son côté, Sasha s'est souvenue des derniers instants précieux passés avec son père Filip. C'était en août 2009 à Deauville. Dans le reportage, la jeune fille a montré un album de photos de vacances. "On était vraiment très complices. C'est émouvant", s'est-elle émue en voyant les photos.

Sasha Nikolic, qui a lancé cet été sa collection de bikini, a dévoilé un tatouage précieux sur une partie de son corps en hommage à son défunt père. Il est écrit : "01.09'. "C'est la date de naissance de papa, a expliqué la jeune fille à 50' Inside. J'ai voulu l'avoir sur moi pour la vie." La jeune Sasha, qui s'impose déjà comme une businesswoman malgré son jeune âge, aurait tellement souhaité que son père voit ce qu'elle est devenue : "J'espère qu'il est fier de moi de là-haut. Qu'il me regarde et Maman me répète tous les jours qu'il est fier de moi. Je pense qu'il est fier. Je l'espère", a confié la jeune fille qui fêtera ses 18 ans en janvier prochain.