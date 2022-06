Pascal Obispo : Son fils Sean se moque de lui... drôle de cadeau pour la fête des Pères !

La fête des Pères, chacun la célèbre à sa manière. Certains déballent leur amour sur les réseaux sociaux, à l'aide d'images et de vidéos, d'autres choisissent avec soin le plus beau des cadeaux. Sean Obispo, le fils de Pascal Obispo, a préféré se moquer gentiment de son papa en lui rendant hommage sur son compte Instagram. Le jour J, c'est-à-dire le dimanche 19 juin 2022, le jeune homme de 21 ans a effectivement partagé une photographie sur laquelle il prend la pose, non pas avec le célèbre chanteur... mais avec une autre légende, aux cheveux tout aussi rares que ceux de son paternel : le champion du monde de football, Zinedine Zidane.

"Bonne fête papa !!", écrit-il avec malice. Admettons que le jeune homme a fait d'une pierre deux coups. Le 23 juin 2022, Zinedine Zidane fêtera son anniversaire - 50 ans ! - et il a déjà eu droit à quelques bons voeux à l'avance, en tout cas de la part de Sean, mais aussi de la part de Pascal Obispo. Sean Obispo est le fils de l'artiste et de son ancienne épouse, la comédienne Isabelle Funaro. S'il apparaît rarement sur les réseaux sociaux, et que son compte Instagram est complètement vide, on avait très tôt entendu parler de lui. Il avait effectivement inspiré les paroles de la sublime chanson Millésime, durant l'année 2001... quelques mois, donc, après sa naissance.

Sean, tu es le soleil de ma vie

Pascal Obispo n'a eu qu'un seul et unique enfant. Il est marié, depuis le 19 septembre 2015, au mannequin Julie Hantson, qu'il a épousé en l'église Notre-Dame-des-Flots au Cap Ferret. C'est à ses côtés qu'il prend soin de Sean, avec elle qu'il le regarde grandir, évoluer, aimer à son rythme. En octobre dernier, l'artiste faisait part de sa fierté immense, et de sa surprise, en voyant à quel point son fils devient, si vite, un adulte. "21 ans, soulevait-il. Sean, tu es le soleil de ma vie. Joyeux anniversaire..." Une chose est sûre : le jeune homme a eu le temps, en deux décennies, de développer son propre sens de l'humour !