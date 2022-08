Michaël Youn papa : rouge à lèvres et sunglasses, sa fille Seven est déjà une star !

Tel père telle fille ! Papa de deux enfants, Michaël Youn s'est certes calmé depuis l'époque agitée de l'émission Morning Live, mais une chose est sûre : il a transmis, à sa descendance, ses tendances rock'n'roll. Le dimanche 31 juillet, Isabelle Funaro a partagé une photographie, sur les réseaux sociaux, sur laquelle le comédien prend la pose avec Seven, son aîné. Tous deux portent des lunettes de soleil, la jeune adolescente a complété son look avec un rouge à lèvres aux teintes framboisées.

La flèche de Cupidon quoi...

Michaël Youn et Isabelle Funaro sont en couple depuis l'année 2008. Ils ont accueilli Seven, d'abord, en 2011, puis plus récemment un petit garçon, baptisé Stellar, en juillet 2019. Quand ils se sont croisés pour la première fois, les tourtereaux ne pensaient pourtant pas qu'ils feraient leur vie ensemble. Ils s'étaient d'abord rencontrés à un mariage, puis à un dîner chez une connaissance commune. Or, la belle mannequin n'était pas du tout célibataire à ce moment-là. "Je dînais avec une amie à qui je disais combien j'étais folle de mon petit copain qui vivait à Londres et à ce moment-là, je reçois un énorme bout de pain dans la gueule, racontait-elle dans les colonnes du magazine Paris Match. La flèche de Cupidon quoi."

De la baguette aux petits croissants le matin, il n'y a finalement qu'un pas. Foufou de nature, Michaël Youn - qui a également été en couple avec Juliette Arnaud et Elsa Pataky - s'est finalement posé, une bonne fois pour toute, avec Isabelle Funaro, Seven et Stellar étant venus compléter le tableau par la suite. "Être père est un métier qui change tout le temps, expliquait-il avec beaucoup de sagesse à Télé Poche. Il y a des jours où papa, c'est un G.O. D'autres, un partenaire, une encyclopédie... J'essaye de ne jamais associer éducation à autorité et d'être dans le dialogue. Avec un père psychothérapeute-psychologue pour les familles, j'ai été à la bonne école. Mes enfants aiment beaucoup jouer et je pense que par le ludique, on peut faire passer beaucoup de choses..."