Juliette Arnaud : Elle refuse les excuses de son ex Michaël Youn, plus de quinze ans après leur rupture

Juliette Arnaud fait partie des têtes d'affiches du film de Pascale Pouzadoux, De l'autre côté du lit sorti en 2008 avec entre autres Sophie Marceau, Dany Boon, Antoine Duléry, Roland Giraud, Ninon Mauger, Barbara Schultz, Anny Duperey et François Vincentelli. Ce film, dans lequel Juliette Arnaud incarne le personnage de Charlotte, est diffusé ce dimanche 10 juillet sur TMC.

Juliette Arnaud s'est également fait connaître du grand public pour avoir été de 1998 à 2004, la partenaire de Michaël Youn, alors animateur vedette du Morning Live sur M6 de 2000 à 2002. Tout le monde bien sûr se souvient de son incontournable mégaphone où il criait : "l'émission qui réveille tes... voisins". D'ailleurs, c'est avec cet infernale mégaphone que Michaël Youn a réveillé sa compagne Juliette alors qu'elle était en train de dormir. Une séquence dont s'est souvenu l'ex-animateur du Morning Live lors d'une émission spéciale diffusée sur M6 en 2020 : "Je voudrais m'excuser pour tout le mal que j'ai pu faire. J'ai même envie de dire pardon pour tout le mal qu'on a pu faire. Maintenant, on est des adultes responsables, on est tous des pères de famille. Et donc j'ai pensé à tous les gens qu'on avait réveillés, embêtés avec ce mégaphone, c'était pas toujours gentil... Alors j'ai voulu leur demander. Vingt ans après, mieux vaut tard que jamais."

Juliette Arnaud pas rancunière envers son ex Michaël Youn

Le compagnon d'Isabelle Funaro est même allé plus loin, en criant "pardon" dans la rue à son ex-compagne, toujours avec son mégaphone. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Juliette Arnaud a gardé la même férocité qu'à l'époque où son ex-petit-ami l'avait piégé ! "T'as pas des gens à faire chier, avec qui t'es marié ?", lui a-t-elle lancé. Michael Youn aurait-il manqué d'élégance sur ce coup-là ?

Malgré cet épisode, Juliette Arnaud ne semble pas avoir de rancoeur vis-à-vis de son ex-fiancé Michaël Youn, comme elle l'avait confié chez Jordan De Luxe en 2018 : "Je ne me souviens même plus de ce qui a eu de désagréable avec Michaël (...) C'était des très belles années on était au début de nos carrières les uns les autres, on avait l'impression que tout était possible"