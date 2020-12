Michaël Youn : Son engueulade culte avec son ex Juliette Arnaud

On avait l'impression que tout était possible.

"C'était il y a longtemps, je ne me souviens même plus de ce qu'il y a eu de désagréable avec Michaël. C'était de très belles années, on était au début de nos carrières, on avait l'impression que tout était possible, a expliqué l'ex-chroniqueuse de Y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis dans l'émission radio L'Instant de luxe en 2008. Et on a beaucoup ri, c'était très amusant cette émission. Comme souvent quand on est jeunes et qu'on a pas un rond c'est plus amusant". Michaël et Juliette ont également tourné ensemble dans le film Tu peux garder un secret ?, sorti en 2008.

Personne n'a oublié son réveil bruyant, même pas le responsable ! Michaël Youn a tenu à présenter ses excuses dans le Morning Night, émission commémorant les 20 ans du Morning Live et diffusée en mars dernier. "J'ai pensé à tous les gens qu'on avait réveillés, embêtés avec ce mégaphone, c'était pas toujours gentil... Alors j'ai voulu leur demander pardon. Vingt ans après, mieux vaut tard que jamais", avait expliqué le papa de deux enfants (Seven et Stellar, 9 ans et 17 mois, nés de sa relation avec Isabelle Funaro).

Pensant à Juliette Arnaud, Michaël Youn l'avait encore surprise à son domicile, armé d'un mégaphone, pour hurler ses excuses. L'actrice lui a répondu sans détour : "T'as pas des gens à faire chier avec qui t'es marié ?" !