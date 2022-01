Les Enfoirés 2022 : Le retour d'un "poids lourd" confirmé, plusieurs nouvelles recrues annoncées

Suite aux annonces du gouvernement liées à la crise de la Covid-19, la production des spectacles des Enfoirés a pris la difficile décision d'annuler les six concerts attendus du 20 au 24 janvier 2022 à Montpellier. L'année dernière déjà, le public avait été privé du show et encore une fois, il devra se contenter de le voir à la télé lorsqu'il sera diffusé sur TF1. Malgré tout, des CD et des DVD seront mis en vente et tous les bénéfices seront reversés aux Restos du coeur.

La troupe composée d'une quarantaine d'artistes va tout de même se réunir sur scène prochainement. On retrouvera certains habitués comme Lorie, Patrick Bruel, Nolwenn Leroy ou encore Michaël Youn et surprise, il faut également se préparer au "retour d'un poids lourd" annoncent nos confrères de Télé Star, dans leur nouveau numéro à paraître le 17 janvier. Il s'agit de Jenifer qui avait laissé sa place l'an dernier car elle était enceinte de son troisième enfant. Son come-back a été confirmé par la productrice du show Anne Marcassus. "Elle sera fidèle au poste", a-t-elle assuré.

En revanche, il ne faudra pas espérer voir Michael Jones, lui qui compte pourtant 28 participations à son actif. Il a en effet quitté la troupe des Enfoirés, "fatigué par le rythme effréné des enregistrements". Enfin, la présence de Mimie Mathy sur scène reste toujours incertaine car la comédienne doit subir une intervention médicale qui l'empêcherait de se rendre à Montpellier. Pour pallier à ces absents, la production a misé sur Fauve Hautot, figure montante de TF1 grâce à Danse avec les stars et ses débuts d'actrice dans un téléfilm. À noter que la gagnante de The Voice All Stars 2021, Anne Sila, et Camélia Jordana font également partie des nouvelles recrues pour l'édition 2022.

En attendant de découvrir le show à la télé, les fans peuvent déjà se mettre dans l'ambiance en écoutant le nouvel hymne appelé Il y aura toujours un rendez-vous. On peut y entendre les voix de membres incontournables de la troupe comme Patrick Fiori, Julien Clerc, Soprano ou encore Zazie.