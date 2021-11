Michael Jones marié à Marion, 40 ans de moins que lui : "Je n'ai jamais été aussi heureux"

Le 30 septembre dernier, Michael Jones a sorti son autobiographie baptisée Mes Plus Belles Chances, dont la préface est signée de la plume d'un certain Jean-Jacques Goldman. Si les deux anciens partenaires de scène ont le point commun de fêter leurs anniversaires à quelques mois d'intervalle, ils ont aussi une différence de taille : l'un est à la retraite, Jean-Jacques Goldman, l'autre en activité. Michael Jones est porté par sa femme Marion, qui l'accompagne dans ses projets.

Dans le cadre de la promotion de son livre, le guitariste franco-gallois qui aura 70 ans en janvier prochain a reçu Le Parisien chez lui, près de Lyon. "Lorsqu'il nous accueille dans cette ancienne entreprise de jouets, c'est sans attaché de presse et sans manière. Mais avec Marion, sa femme, qui vient de fêter ses 30 ans. Ils se sont rencontrés en 2013 sur un festival où elle était régisseuse générale, travaillent ensemble depuis et se sont mariés l'an dernier", rapporte Le Parisien.

De l'aveu de Michael Jones, jamais le bonheur n'avait occupé une telle place dans sa vie, et sa femme Marion n'y est pas pour rien. "Depuis la mort de ma mère, il y a dix ans, j'essaie de mieux aimer, confie-t-il dans son livre. Mes filles (il en a trois), mon épouse. Je n'ai jamais été heureux comme je le suis maintenant." Michael Jones est le papa de trois filles, dont on ne sait rien à part leurs prénoms : Jennifer, Johanna et Sarah.

Avec Marion, le guitariste s'est construit un petit nid douillet, où la musique tient une place essentielle. "C'est la première fois que j'ai un studio de cette qualité avec mes instruments à portée de main et une cuisine pour les musiciens. Nous avons tout construit et aménagé avec Marion pendant le confinement, explique le musicien. Le soir, plutôt que regarder une série à la télé, on monte dans notre super salle de jeux. Marion chante, écrit, compose, joue de la guitare, du violon, du banjo et vient de sortir son premier mini-album sous le nom de Mary Cooper."

Son "premier enfant" avec Marion

Avec son épouse, Michael Jones a créé une émission sur YouTube, leur "premier enfant" l'appelle-t-il. Confiture (Jam) a pour principe d'accueillir une personnalité de la chanson et un chef, pour un échange à domicile, chez Michael Jones et Marion.

Mais il est un projet, de longue date, que Michael Jones a décidé d'abandonner, comme Jean-Jacques Goldman avant lui : les Enfoirés. "J'ai arrêté les Enfoirés mais pas les Restos du Coeur. Je ne m'amusais plus autant aux Enfoirés, car c'est un exercice très fatigant et je suis moins à l'aise avec la musique d'aujourd'hui. Mais en janvier prochain, je vais m'engager autrement en faisant une tournée acoustique dans les antennes locales des Restos du Coeur, pour les bénéficiaires et les bénévoles. Si d'autres artistes veulent m'accompagner, ils sont les bienvenus", espère-t-il.