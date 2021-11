Vanessa Demouy inquiète pour sa fille Sharlie, 10 ans : "Je passe mon temps à lui dire..."

"Je passe mon temps à lui dire 'personne ne peut t'imposer une manière de t'habiller, une manière de penser...' Et en même temps, je la brime énormément sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, elle ne manque pas de me le faire savoir. C'est très compliqué, le dosage est difficile", a déploré la quadragénaire, qui tente tant bien que mal de protéger sa fille.

Durant cette conversation, Vanessa Demouy a déclaré qu'elle n'était toujours pas divorcée du réalisateur et metteur en scène Philippe Lellouche, bien que le soit séparé depuis 2017 ! "Ça a été une période, et ça l'est toujours car je ne suis toujours pas divorcée - c'est long le divorce en France mon dieu - où cette expérience commune nous a enrichi de compassion et de compréhension (...) Avoir des enfants, c'est compliqué. Mais avoir des enfants en étant séparés, ça l'est encore plus. Je fais aussi bien que je peux avec ce que je suis. Et j'imagine que mon futur ex-mari pense exactement la même chose".