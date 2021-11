Demain nous appartient et Ici tout commence : réunion d'acteurs pour une soirée à Paris

Quelques jours après la présentation par la marque Land Rover de sa nouvelle création Range Rover, un modèle de luxe de cinquième génération, une soirée a eu lieu jeudi 4 novembre 2021 en présence de plusieurs personnalités. C'est au Pavillon Vendôme à Paris que des acteurs phares de TF1 se sont notamment retrouvés. Des comédiens issus d'une même et grande famille puisqu'il s'agissait de vedettes de Demain nous appartient et de sa petite soeur Ici tout commence.



D'un côté, Xavier Widhoff et Solène Hébert, qui jouent respectivement les rôles de Jules et Victoire dans Demain nous appartient, ont pris la pose ensemble pendant que Khaled Alouach et Rebecca Benhamour (alias Théo et Célia dans Ici tout commence) ont fait le show plus loin devant les photographes. Le quatuor a tout de même fini par se retrouver pour immortaliser les retrouvailles. À noter que l'ancienne candidate de la Star Academy, Aurélie Konaté était également de la partie.

Les castings de ces deux séries quotidiennes ont certainement l'habitude de se rencontrer étant donné que les tournages ont tous lieu à Sète. Qui plus est, ce sont les mêmes équipes qui produisent et réalisent les intrigues. D'ailleurs, certains des personnages papillonnent parfois d'une fiction à l'autre. On sait par exemple que Maxime Delcourt (incarné par Clément Rémiens) a été tout aussi important dans Demain nous appartient qu'il ne l'est désormais dans Ici tout commence. C'est également le cas de Rose Latour (jouée par Vanessa Demouy) et Antoine Myriel (Frédéric Diefenthal) entre autres.