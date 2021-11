Ici tout commence : Deux actrices réunies pour Halloween, un duo osé et très sensuel

C'est la fête que beaucoup de personnalités attendent chaque année pour pouvoir se lâcher complètement. Dimanche 31 octobre 2021 était célébré Halloween aux quatre coins du monde. Los Angeles a par exemple été le terrain de jeu de grandes stars telles que Paris Hilton, Justin Bieber ou encore Paris Jackson tandis qu'en France ce sont deux vedettes d'Ici tout commence qui ont sorti le grand jeu. En effet, les fans de la série de TF1 auront constaté que Rebecca Benhamour et Axelle Dodier ont passé la soirée ensemble. Et les jeunes femmes ont mis le paquet niveau costume et maquillage.

Rebecca Benhamour a opté pour le côté sexy avec une tenue toute en transparence. Elle a également délaissé sa longue chevelure brune pour une perruque à la coupe courte et a craqué pour une mise en beauté très prononcée avec beaucoup de paillettes et un fard à paupières noir. La comédienne est tout simplement méconnaissable ! Sa costar Axelle s'est dévoilée quant à elle dans un look retro et plus soft, à savoir une jupe vichy avec un pull noir et un béret marron sur la tête.

Les deux copines ont par ailleurs fait sensation en s'adonnant à un shooting photo improvisé, lors duquel elle n'ont pas hésité à faire preuve d'une grande complicité. Sur un cliché qu'elles ont partagé en story Instagram, Axelle Dodier se sert notamment de ses mains pour couvrir la poitrine de Rebecca Benjamour (voir notre diaporama). Un cliché très hot !

Pour rappel, Rebecca Benhamour interprète le rôle de Célia Gaissac dans Ici tout commence depuis son lancement en 2020. Elle est une élève à l'Institut Auguste Armand. En janvier 2021, Axelle Dodier a rejoint à son tour le casting de la petite soeur de Demain nous appartient pour y jouer le rôle de Kelly Rigaut, elle aussi apprentie cuisinière à la prestigieuse école.