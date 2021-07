Vanessa Demouy maman inquiète : confidences sur ses enfants Solal et de Sharlie

Elle jongle entre les plateaux de la série Ici tout commence, dans laquelle elle interprète Rose Latour et la vie de famille. Vanessa Demouy est la maman de Solal et de Sharlie (18 et 10 ans) fruit de son union avec son ex-compagnon, l'acteur et réalisateur Philippe Lellouche dont elle est divorcée depuis 2017. Sur son compte Instagram, la comédienne avait partagé il y a quelques semaines un message alarmant dans lequel elle criait "au secours".

Lors d'une interview accordée au magazine papier Télé 7 Jours, la star du feuilleton Demain nous appartient a expliqué sa détresse : sa fille Sharlie grandit trop vite ! Un problème auquel tout parent est confronté, un jour ou l'autre. "Je suis allée voir mon médecin, qui m'a dit qu'il n'y avait rien d'inquiétant et que la préadolescence commençait désormais à 8 ans", a affirmé la comédienne. Elle poursuit : "Je suis tombée des nues. Le message que j'ai écrit était en fait très humoristique. C'était une façon de dire que je n'avais plus affaire à un bébé. C'était juste un constat, teinté de regrets, pas un appel de détresse".

Vanessa Demouy est très proche de ses enfants, notamment de sa petite dernière, qui entre à peine dans l'âge adulte. Celle qui habite avec sa petite famille dans l'Hérault et qui se décrit comme une "maman en apprentissage continu" dans sa biographie Instagram, a confié qu'elle avait de "très bons rapports" avec sa cadette mais qu'elle se documente beaucoup sur l'adolescence à travers des lectures variées !

Quant à son fils aîné, Solal, il souhaite devenir acteur comme ses parents. Un choix qui inquiète la jeune maman de 48 ans. "C'est très angoissant. J'ai plutôt envie qu'il trouve un métier plus stable, qui s'inscrive dans la durée. Mais vous connaissez les enfants, ils font ce qu'ils veulent à l'arrivée", assurait-elle.