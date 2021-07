Vanessa Demouy en vacances avec sa jolie soeur Marion, selfie complice

C'est un sacré retour en grâce pour Vanessa Demouy depuis maintenant quelques années. L'actrice de 48 ans tourne dans l'une des séries phares de TF1, Ici tout commence et voit sa carrière repartir de plus belle après une période plus discrète. Véritable star des années 90 avec des rôles dans des feuilletons devenus cultes comme Classe mannequin ou Coeurs Caraïbes, l'ex-femme de Philippe Lellouche est toujours aussi populaire.

Malgré sa séparation et les rumeurs sur sa vie amoureuse, Vanessa Demouy continue de bien s'occuper de ses enfants, Solal (né en 2003) et Sharlie (née en 2011) qui ont bien grandi. Elle n'en oublie pas pour autant les autres membres de son clan et notamment sa soeur, Marion, avec qui elle vient de partir en vacances. La comédienne a partagé sur son compte Instagram, où elle est suivie par 310 000 abonnés, un beau selfie d'elle et Marion avec le commentaire : "enfin avec ma soeur chérie !!!", suivi des hashtags : #vacances #famille #bonheur #auvergne #massifdesancy #labourboule.

Un instant à deux qui a beaucoup plu aux fans de Vanessa Demouy puisque la photo postée dimanche 18 juillet a déjà été likée plus de 10 000 fois et les commentaires sont élogieux. Si ses grandes amies Véronika Loubry et Elsa Lunghini lui ont laissé un petit mot ou quelques emojis, les fans semblaient ravis de ses retrouvailles. "ah...les relations entre soeurettes y'a que ça de vrai!! Profites bien de ces moments précieux!!", "Ohh vous êtes trop belles" ou encore "Trop sympa, profitez bien toutes les deux", soit autant de jolis messages à l'attention de celle qui aurait retrouvé l'amour l'an dernier.