Vanessa Demouy (Ici tout commence) : Le point commun entre ses soeurs et la série

Depuis le début du mois de novembre, les fans de Demain nous appartient découvrent chaque soir le spin-off de la série de TF1, Ici tout commence. Une nouvelle fiction qui suit les histoires des élèves d'une prestigieuse école de cuisine. Vanessa Demouy figure parmi les héroïnes au côté notamment d'Elsa Lunghini. Une nouvelle opportunité qui n'a pas été une évidence pour les deux comédiennes comme elles le révèlent lors d'une interview croisée accordée à Télé Câble Sat.

"J'étais en plein confinement et, pour être franche, je n'étais pas très fan du format 'série quotidienne'. Je me posais pas mal de questions. Mais quand mon agent m'a expliqué le thème, je me suis dit que la volonté de faire du qualitatif était évidente", a confié Elsa Lunghini qui a donc fini par accepter le rôle de Clotilde Armand, la soeur de Rose Latour, interprétée par Vanessa Demouy. Cette dernière était elle aussi plutôt réticente à l'idée de rejoindre le casting d'Ici tout commence mais pour des raisons différentes : "En tournant déjà dans Demain nous appartient, j'étais rodée à la quotidienne. Ce qui m'a fait hésiter, c'était de savoir si j'allais retrouver une série qui fonctionne bien, avec des gens que j'aime bien, si tout allait bien se passer..."

C'est l'intrigue de la série qui lui a donné envie de signer car celle-ci lui est familière. "L'idée de jeunes en formation était très importante à mes yeux. Et que l'action de la série se déroule dans une école hôtelière, encore davantage. J'ai deux soeurs qui ont suivi ce cursus, donc je trouvais intéressant de montrer cet univers à une heure de grande écoute, sur TF1", a-t-elle révélé.

Il est rare que Vanessa Demouy évoque ses soeurs et, d'ailleurs, il est bien difficile d'en savoir beaucoup plus à leur sujet. En fouillant sur les réseaux sociaux, on apprend tout de même que l'une d'entre elles, Marion Demouy, est une passionnée de pâtisserie. En 2013, son aînée actrice faisait même appel aux internautes sur Twitter pour lui trouver un emploi dans une chocolaterie à Paris. Aujourd'hui, Marion a trouvé sa voie et est à la tête du compte Instagram '"Ô délices de Marion". Par ailleurs, elle file le parfait amour avec un certain Francis depuis un peu plus d'un an.