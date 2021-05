Vanessa Demouy, maman nostalgique : son fils Solal fête ses 18 ans, elle montre son évolution

Vanessa Demouy a du mal à y croire. Son fils aîné Solal souffle déjà sa dix-huitième bougie ce lundi 17 mai 2021. Pour l'occasion, la comédienne de 47 ans s'est replongée dans ses souvenirs de maman et a mis la main sur des photos d'enfance de son grand garçon. Des photos qu'elle a souhaité partager sur Instagram pour démontrer la belle évolution physique de Solal.

Ainsi, à travers un montage, on le découvre en tant qu'adorable bambin blond sur deux premiers clichés. Sur le troisième, sa couleur brune a repris le dessus et Solal a déjà tout d'un petit garçon très confiant. Enfin, la dernière image est la plus récente. On y voit un adolescent, presque adulte, aux cheveux longs et portant des lunettes de soleil, là aussi apparemment sûr de lui. Un détail interpelle : sur chacune des photos, Solal a la même position et ses mains dans les poches. "18 ans... Tellement d'émotions se bousculent dans ma tête, dans mon coeur de maman... Va mon fils... Envole-toi... Vibre, vis... Mais n'oublie pas d'être heureux... Joyeux anniversaire Solal... Je t'aime jusqu'aux étoiles", a légendé Vanessa Demouy avec émotion.