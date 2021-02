Vanessa Demouy, ses retrouvailles avec son fils Solal : photo complice et grande ressemblance

Après une longue histoire d'amour de plus de quinze ans avec Philippe Lellouche, elle se séparait de lui à cause de ses infidélités. Ensemble, ils ont accueilli Solal en 2003 et une petite fille prénommée Sharlie, qui a aujourd'hui 9 ans.

Si l'on sait que Philippe Lellouche a refait sa vie avec Vanessa Boisjean, maquilleuse et coiffeuse de stars, avec qui il a une autre fille née en 2018, Vanessa Demouy est quant à elle beaucoup plus discrète lorsqu'il s'agit de sa vie sentimentale. Lors d'une session de questions avec son amie Lorie Pester en mai 2020, la comédienne laissait toutefois entendre qu'elle n'était plus un coeur à prendre. Interrogée sur ce qu'elle comptait faire de la soirée, elle avait répondu : "Plateau télé... et les bras de mon amoureux". Pour le moment, Vanessa Demouy n'a pas encore révélé l'identité de son mystérieux chéri...