Vanessa Demouy toujours pas divorcée de Philippe Lellouche, 4 ans après leur rupture : elle explique

En 2017, Vanessa Demouy et Philippe Lellouche ont décidé de divorcer. Après leur rencontre en 2001, puis leur mariage en 2010, le couple s'était finalement séparé après plus de quinze ans d'amour. Mais fait étrange, les parents de Solal (né en 2003) et de Sharlie (née en 2011) ne sont toujours pas divorcés. C'est ce que la comédienne de 48 ans a révélé dans le podcast Parents d'abord de Télé-Loisirs.

Confiant comment elle avait géré son divorce, mais aussi sa relation avec ses enfants pendant cette épreuve, elle révèle : "Ça a été une période, et ça l'est toujours car je ne suis toujours pas divorcée - c'est long le divorce en France mon dieu - où cette expérience commune nous a enrichi de compassion et de compréhension (...) Avoir des enfants, c'est compliqué. Mais avoir des enfants en étant séparés, ça l'est encore plus. Je fais aussi bien que je peux avec ce que je suis. Et j'imagine que mon futur ex-mari pense exactement la même chose".

Déterminée à ne plus se faire passer au second plan à cause d'un homme, elle confie : "Ne plus m'oublier en tant qu'individu ma permis aussi je pense d'être plus sereine dans ma relation avec mes enfants. (...) Quand on fait des enfants, on a cette espèce d'image idyllique du papa, de la maman, de la maison et du chien, où tout va bien dans le meilleur des mondes, et cela jusqu'à 155 ans ! Mais voilà, il y a parfois des moments dans la vie où ça ne se passe pas exactement comme on l'avait projeté..."

Auprès des journalistes de Gala, l'actrice du film Le jeu de la vérité avait précédemment révélé sans langue de bois la cause de son divorce avec Philippe Lellouche : ses multiples infidélités. "Je ne connais aucune femme qui accepte le coeur léger de ne pas avoir l'exclusivité de son mari...", avait-elle confié le coeur lourd.

Si Philippe Lellouche est désormais en couple avec Vanessa Boisjean, Vanessa Demouy avait confié avoir elle-aussi retrouvé l'amour en mai 2020, sans pour autant dévoiler l'identité de son mystérieux amoureux. Bientôt peut-être ?