Estelle Lefébure célèbre les 11 ans de son fils Giuliano : jolies photos de famille pour un grand jour !

Giuliano est donc le plus jeune des enfants d'Estelle Lefébure. Il est né de sa relation passée avec Pascal Ramette, propriétaire de restaurants à New York, Genève et Saint-Barthélémy. Le couple est séparé depuis plusieurs années.

En août dernier, lors d'une interview accordée à Paris Match, Estelle Lefébure en disait plus sur son fils. "C'est un grand sensible. Très attentif aux autres : pour lui, il est important que tout le monde soit bien dans sa tête, bien installé, bien nourri, disait-elle au sujet de son cadet. À 10 ans, c'est étonnant, il veille toujours au bien-être, demande toujours si l'on est 'bien'. Il a l'habitude de m'aider, de mettre la table. Il aime, nous aimons ensemble avoir une belle table, tous les deux. En plus, c'est un garçon poli. De nos jours, ça devient rare. Il tient la porte... Il offre une fleur, apporte du muguet à la gardienne. Je suis peut-être traditionaliste, mais pour moi, la galanterie s'apprend à ce jeune âge. Je suis parfois suffoqué par la grossièreté de certains messieurs."