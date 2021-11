Diaporama Estelle Lefébure célèbre les 11 ans de son fils Giuliano : jolies photos de famille pour un grand jour !

5 / 15

Estelle Lefébure (robe Yanina Couture) - Montée des marches du film "The Dead Don't Die" lors de la cérémonie d'ouverture du 72ème Festival International du Film de Cannes. Le 14 mai 2019 © Borde / Bestimage

Red carpet for the movie "The Dead Don't Die" during opening ceremony of the 72th Cannes International Film festival. On may 14th 2019