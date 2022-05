Ilona et Emma Smet craquantes : photos de famille pour les 56 ans de leur maman Estelle Lefébure

Estelle Lefébure aime ses filles et elles lui rendent bien ! Ilona et Emma Smet ont dignement célébré l'anniversaire de leur maman en lui rendant hommage sur leurs comptes Instagram respectifs. Les deux jeunes femmes ont partagé des photos de famille absolument charmantes et pleines de nostalgie !

Comme chaque année, le 11 mai marque l'anniversaire d'Estelle Lefébure. Quand elle se souviendra de ses 56 ans, le sublime mannequin pourra se souvenir des délicieuses photos ressorties par ses filles pour l'occasion. Sur celle publiée par Ilona Smet, on découvre Estelle Lefébure encore jeune maman, lors d'une sortie en extérieur avec sa petite. Très complices, les deux sont bien reconnaissables par leur même chevelure blonde. "Joyeux anniversaire maman. Je t'aime tellement", ajoute Ilona Smet, qui donnera naissance à son premier enfant dans quelques semaines. De son côté, sa petite soeur Emma a partagé un cliché de sa maman dans un haut noir sans manche et arborant un sourire radieux. Également présente sur la photo, le jeune comédienne regarde l'objectif, le pouce dans la bouche, avec un air malicieux. "Joyeux anniversaire maman ! Je t'aime je t'aime" peut-on lire sur l'image (voir diaporama).

Ilona et Emma Smet sont le fruit du premier mariage d'Estelle Lefébure avec le chanteur David Hallyday. Aujourd'hui âgées de respectivement 26 et 24 ans, elles ont connu des vies sentimentales très différentes. En effet, Ilona, mannequin, s'est mariée il y a peu avec son fiancé Kamran Ahmed. Leur histoire d'amour a débuté en 2013, alors que la jeune femme vivait à Los Angeles et lui à Monaco. Ils seront très prochainement parents. De son côté Emma Smet a un caractère bien différent de sa soeur. Plus sauvage, cette dernière s'intéresse à la comédie et est bien loin de mener la vie de jeune maman mariée. Bien que ces derniers mois, on lui prête une relation avec le prodige français du ballon rond, Kylian Mbappé. Emma Smet joue dans la série Demain nous appartient et se produisait sur scène dans la pièce Le jeu de la vérité du 6 janvier au 2 avril.