Emma et Ilona Smet : L'évolution physique des filles d'Estelle Lefébure et David Hallyday

Ilona Smet a épousé Kamran Ahmed après dix ans de relation, ce samedi 16 avril 2022. La petite-fille de Johnny Hallyday est en effet devenue une belle jeune femme de 26 ans, qui s'apprête à vivre l'expérience unique de devenir maman. Enceinte, elle s'est mariée sous les yeux émus de ses proches dans le Sud de la France. Naturellement, sa petite soeur Emma Smet, 24 ans, était présente. Très proches, les deux filles d'Estelle Lefébure et de son ex-mari David Hallyday sont bien différentes, tant sur le plan physique, qu'au niveau de leurs caractères respectifs. Mais une chose est certaine, l'ADN de leurs deux parents est bien présent et les jeunes femmes leur ressemblent beaucoup.

L'aînée, Ilona, a énormément pris du côté Smet. En effet, la future maman ressemble comme deux gouttes d'eau à son père et ainsi à sa tante Laura Smet, qui est par ailleurs très proche de ses nièces. Une ressemblance troublante que la fille de Johnny Hallyday et Nathalie Baye avait d'ailleurs imagée sur Instagram en juxtaposant son visage à celui d'Ilona. Même yeux en amande, même bouche dessinée, et même nez fin... il y a effectivement un air de famille prononcé. Emma Smet, elle, semble avoir pris autant de son père que de sa mère.

L'ADN Smet pour héritage

Si Ilona Smet est très discrète sur les réseaux sociaux ne postant majoritairement que des photos de ses campagnes ou d'elle en compagnie de son époux Kamran Ahmed, la cadette, elle, se laisse un peu plus aller à partager quelques moments plus intimes. Ainsi, il n'est pas rare de retrouver des photos souvenirs de leur enfance ; l'une auprès de l'autre ou avec leurs parents. Ces adorables petites têtes blondes petites-filles du rockeur et de Sylvie Vartan, dont les médias ont suivi l'évolution, sont devenues de belles jeunes femmes. Et s'il y a bel et bien un air de famille entre ces deux-là, elles restent néanmoins très différentes.